Roggerio Nyakossi : "c’est vraiment valorisant de voir qu’il y a encore des contacts avec l’OM"

Foot Mercato : vous avez fait pas mal de chemin depuis votre court passage à l’OM. Comment analysez-vous ce chemin parcouru ?

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Roggerio Nyakossi : c’est vrai que les choses ne sont pas allées aussi vite pour moi que je le pensais au départ, mais avec le temps, avec le travail, franchement d’arriver à ce niveau-là, c’est une fierté et ça montre vraiment que le travail et l’abnégation ça porte ses fruits.

FM : votre parcours a été plutôt sinueux. Est-ce qu’à un moment, on doute un peu et on regrette certains choix que l’on a pu faire ?

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RN : non, je ne pense pas que j’ai douté de moi. Après franchement ces épreuves te forgent et m’ont permis d’être là où je suis aujourd’hui. Et c’est dans les moments où tu es un peu moins bien que tu comprends, tu apprends et que tu progresses.

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FM : comment vous vous êtes retrouvé à Marseille à 18 ans ?

RN : pour moi, c’était une opportunité incroyable. À l’époque, je terminais ma formation avec le Servette. J’avais commencé très jeune en pro à 17 ans, et j’avais fait quelques matchs. En parallèle, j’étais capitaine de l’équipe nationale. A la fin de la saison 2021-22, le téléphone a pas mal sonné. A ce moment-là, j’ai fait le choix de rejoindre l’équipe de Marseille. Pour moi, c’était une opportunité vraiment incroyable. C’était vraiment une fierté pour moi de signer dans un club aussi prestigieux et qui a autant d’expérience.

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FM : justement, comment on vous a vendu le projet du côté de l’OM, est-ce qu’il y avait un plan précis ?

RN : oui, il y avait un plan précis. La première année, je devais jouer la Youth League tout en m’entraînant avec les pros tout au long de la semaine, puis à partir de la deuxième saison, c’était prévu que je rejoigne le groupe professionnel de manière permanente. Mais il y a eu pas mal de petites blessures, de grosses blessures même qui ne m’ont pas aidé. Les blessures, ça a été un peu compliqué pour moi d’abord, la première année surtout. Cela fait partie de mon parcours à Marseille…

«J’ai beaucoup appris et gagné en maturité à l’OM»

FM : forcément, cela a contrarié les plans initiaux…

RN : en tout cas, la première année, c’est sûr que les blessures ça ne m’a vraiment pas aidé, après par la suite, j’ai eu ma chance parce qu’au final, j’étais au quotidien à l’entraînement avec l’équipe première et puis j’ai été pas mal de fois sur le banc aussi. C’était déjà un bel accomplissement pour moi. Franchement, je n’ai aucune frustration de ne pas avoir joué, comme j’ai dit avant chaque parcours est différent. J’ai beaucoup appris, beaucoup gagné en maturité, et cette expérience ça m’a permis d’être le joueur que je suis aujourd’hui. Parce que s’entraîner avec des joueurs de cette qualité-là, tu ne peux qu’apprendre.

FM : si vous deviez retenir un joueur qui vous a impressionné quand vous étiez avec les pros à l’OM ? Le joueur où vous vous êtes dit "Ah oui, là, c’est vraiment le très haut niveau".

RN : moi, je suis quelqu’un qui observe beaucoup. La première année, c’était Eric Bailly. Ensuite, il y a eu Leo Balerdi qui a fait une saison exceptionnelle, quand on était un peu moins bien. J’étais avec lui au quotidien, j’apprenais beaucoup et c’était comme un grand frère pour moi là-bas. Comme j’ai dit, j’observe beaucoup, j’essaie de tirer le positif de chaque joueur pour m’améliorer. Ah, il y avait Samuel Gigot aussi qui était là. Lui, c’était plus dans la façon dont il s’entraînait dont il mettait de l’agressivité et de l’envie dans tout ce qu’il faisait, qui m’ont marqué.

FM : pour terminer sur le chapitre OM, est-ce que vous avez eu des nouvelles de leur part ? Est-ce qu’ils vous ont supervisé récemment ? Il faut rappeler à nos lecteurs que Marseille dispose d’une clause de rachat prioritaire.

RN : déjà, j’ai gardé un très bon souvenir du club. C’est vrai que j’ai gardé contact avec certaines personnes et c’est vraiment valorisant de voir qu’il y a encore des contacts parce que comme vous avez pu le constater, il y a une clause de rachat. Mais pour l’instant, je reste concentré sur Louvain, mes performances personnelles et puis je reste ouvert à toutes les opportunités donc on verra ce qui se passe.

FM : pour parler de Louvain, on sent que vous montez en puissance ces derniers mois. Comment expliquez-vous cela ?

RN : la saison dernière à partir du moment où j’ai commencé à jouer, c’est allé très vite pour moi, j’ai su faire de grands matchs, le coach m’a fait extrêmement confiance aussi parce que ce n’est pas facile quand t’es un jeune et en plus défenseur de commencer à t’imposer en pro. Louvain m’a donné cette opportunité la saison dernière et à partir du moment où j’ai joué, j’étais vraiment épanoui, je prenais du plaisir sur le terrain. Comme j’ai dit, le coach m’a donné confiance, les joueurs autour de moi aussi me donnaient énormément de confiance et de responsabilités même pour mon jeune âge et franchement ça fait toute la différence.

FM : en France finalement, on vous connait peu. Si vous deviez résumer vos principales qualités ?

RN : je suis très grand donc les duels aériens déjà, c’est une qualité. Mes qualités défensives : je suis agressif sur le porteur de balle, j’ai une bonne lecture du jeu et j’ai une bonne qualité de relance aussi.

FM : et dans les choses à améliorer pour prétendre vraiment au très haut niveau ?

RN : je n’ai que 22 ans donc j’ai beaucoup de points d’amélioration encore. Je dirais que c’est rester tout le temps connecté même quand la balle n’est pas dans ma zone, d’être prêt à anticiper un peu ce qui va se passer même si ce n’est pas forcément un danger. Au niveau où je suis peut-être que dans des plus grands championnats ça pourrait devenir un danger donc je dirais ça.

«La Nati ? Franchement au début, je n’y croyais pas trop, je voulais qu’il répète pour être sûr, j’ai même pensé que c’était un prank»

FM : à ce propos, vous allez tutoyer ce très haut niveau puisque vous avez été appelé en équipe de Suisse à la dernière minute. Comment avez-vous appris la nouvelle ?

RN : j’avais reçu la préconvocation, il y a deux semaines. Ces derniers jours, l’assistant m’a appelé. Il m’a dit :'qu’est-ce que tu fais? qu’est-ce que tu as prévu cette semaine?' Moi du coup, je lui avais donné mon programme pendant la trêve internationale. Il m’a dit : 'ok intéressant. Je vais rajouter quelqu’un dans l’appel’. Puis il a rajouté Murat Yakin le sélectionneur national. Puis le coach m’a dit que je devais venir en sélection parce qu’il y avait un blessé. Franchement au début, je n’y croyais pas trop, je voulais qu’il répète pour être sur, j’ai même pensé que c’était un prank ou quelque chose comme ça. Mais franchement, c’est une immense fierté. Depuis que je suis tout petit ça a toujours été un objectif et puis voilà, j’y suis.

FM : c’est un peu la suite logique en quelque sorte, vous qui avez connu toutes les sélections de jeunes avec la Suisse…

RN : exactement ! J’ai commencé en sélection depuis les moins de 15 ans, j’ai fait moins de 15, moins de 16, moins de 17, moins de 18, moins de 19, moins de 20, moins de 21 et maintenant arriver là, chez les A, c’est vraiment un bel accomplissement. Et ce n’est pas terminé, il faut continuer à travailler pour que ces nouvelles-là m’arrivent encore.

FM : pour finir, vous êtes en fin de contrat en juin 2028. Est-ce que vous avez un plan de carrière déjà défini ?

RN : c’est sûr que j’ai de grandes ambitions. Après, je vais répéter ce que tous les joueurs répètent pour prendre les choses match après match et mois après mois (rires). Plus sérieusement, ça reste la vérité. Il faut continuer à rester concentré sur les objectifs pour continuer à progresser, bien garder la tête sur les épaules et puis faire les meilleurs matchs possibles pour avoir les meilleures opportunités plus tard. Evidemment, j’aimerais jouer au plus haut niveau.

FM : on en parlait en début d’interview, il y a votre nom qui revient à Marseille, mais aussi en Allemagne, en Turquie. Est-ce que vous avez un championnat de prédilection, un championnat où vous avez envie d’évoluer particulièrement ?

RN : je n’ai pas forcément de championnat de prédilection. Après bien sûr, mon rêve ça a toujours été de jouer en Premier League. Mais aujourd’hui dans ma carrière, je pense que le plus important, c’est de trouver la bonne opportunité et le bon projet sportif.