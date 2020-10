Le FC Barcelone ne rend pas les armes pour Eric Garcia

La suite après cette publicité

Le mercato du FC Barcelone peut encore basculer jusqu'au 5 octobre minuit. Après avoir présenté officiellement aux médias Sergiño Dest cette semaine, le Barça pourrait encore accueillir au moins une recrue avant la fermeture du mercato estival. Avec un chantier prioritaire pour les dirigeants Blaugranas : la charnière centrale.

Jugé indésirable par sa direction, Samuel Umtiti est invité à s'envoler vers d'autres cieux mais pour le moment sa situation reste figée. En parallèle, les pistes existent pour Jean-Clair Todibo comme nous vous le révélions. Un dossier qui pourrait se décanter dans les prochaines heures. Ces deux potentiels départs vont donc obliger le Barça à se renforcer en défense centrale.

Le FC Barcelone ne lâche pas Eric Garcia

Depuis plusieurs semaines un nom revient avec insistance en Catalogne : celui d'Eric Garcia (19 ans). Le jeune défenseur formé à la Masia rêve d'un retour à Barcelone. Mais Manchester City ne bradera pas un joueur au potentiel certain et a déjà recalé le FC Barcelone. Les pensionnaires du Camp Nou avaient ainsi vu une offre de 10 millions d'euros plus bonus éconduite par les Citizens. Dans ce dossier, les Catalans ne sont pas résignés. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo révèle ainsi que le club présidé par Josep Maria Bartomeu aurait augmenté son offre initiale.

Insuffisant cependant pour faire infléchir la position de City au sujet de son défenseur. Ce dernier possède encore une année de contrat avec le club anglais et reste déterminé à prendre la poudre d'escampette. Conscient de la situation, Pep Guardiola a laissé la porte ouverte à un départ de Garcia en conférence de presse. « Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Je sais que Barcelone le veut, mais je pense qu'il n'y a pas encore d'accord entre les deux clubs. C'est ce que je sais actuellement. Mais je ne sais pas comment cela va se terminer, » a ainsi confié le manager espagnol. L'équation demeure limpide pour le FC Barcelone : à moins de 30 millions d'euros, Eric Garcia restera à Manchester City...