Espagne, Lamine Yamal : «mon père a dû se débrouiller pour ramener à manger, c’est ça la pression»

C’est probablement l’un des joueurs les plus attendus de cette Coupe du Monde. De retour de blessure juste à temps avec l’Espagne, Lamine Yamal est assurément l’un des joueurs frissons de la compétition. Pour son premier Mondial, l’ailier de 18 ans est très attendu et à la pression de tout un pays sur ses épaules pour débloquer la situation dans les matches. Mais l’attaquant de 18 ans semble ne pas être vraiment touché par l’enjeu des matches.

La suite après cette publicité

«Je ne mets jamais de pression sur moi-même. Ma mère m’a eu à 16 ans, et ça, c’est une vraie pression. Mon père a dû se débrouiller et ramasser des choses dans la rue pour ramener de quoi manger à la maison. Ça, c’est une vraie pression. Tout ce que j’ai à faire moi, c’est jouer au football et rendre les Espagnols fiers», a-t-il lancé à la SER.