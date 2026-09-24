Équipe de France : Kylian Mbappé, un retour à gauche qui pose question

Cinq nouveaux dans la liste, puis finalement sept avec les arrivées de Butez et Yoro suite aux défections de Risser et Konaté. Zinedine Zidane a innové dans sa liste, mais le plus gros changement de son premier onze pourrait bien être la composition de son trio offensif. Les noms sont les mêmes, avec Mbappé, Dembélé et Olise, mais le positionnement va changer. Zizou l’avait déjà fait comprendre lors de sa conférence de presse, il apprécie voir Kylian Mbappé sur le côté gauche, relançant par la même occasion un débat qu’on avait presque fini par oublier, le meilleur positionnement de l’attaquant du Real Madrid.

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Un débat que l’intéressé alimente lui-même en allant marcher sur les plates-bandes de Vinicius Jr, à l’image de la rencontre du week-end dernier entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid, où les deux hommes ont évolué quasiment à la même position. Zidane souhaite donc tenter sa chance avec un Mbappé ailier gauche, avec bien sûr une liberté de mouvement et la possibilité de permuter avec Ousmane Dembélé, qui sera lui en position de faux numéro 9, et Michael Olise, qui sera aligné à droite comme en club avec le Bayern Munich. La grande question concernera l’implication défensive d’un Mbappé loin des standards alignés à ce poste.

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Qui est le grand gagnant du repositionnement de Mbappé à gauche ?

Avec l’Équipe de France, Mbappé a disputé 32 matchs en tant qu’ailier gauche depuis ses débuts le 25 mars 2017, avec 21 buts et 16 passes décisives. Sa dernière apparition à ce poste ? Contre l’Espagne lors de la demi-finale perdue en 2024. Durant la préparation de cet Euro, Deschamps avait mis en place un système permettant à Mbappé d’occuper le couloir gauche, tout en contraignant Marcus Thuram, aligné en pointe, à fournir les efforts défensifs dans ce couloir. Zidane n’a visiblement pas l’intention de bidouiller de la sorte, et demandera vraisemblablement à son joueur d’assurer le travail défensif lié à son poste.

Les deux hommes auraient d’ailleurs échangé en amont au sujet de ce repositionnement, mais il reste à savoir si Kylian Mbappé est emballé à l’idée de retrouver ce poste qu’il a fini par quitter, aussi bien dans un souci d’évolution de son jeu que dans le compromis d’un rôle de numéro 9 qui lui permet de moins défendre. Le quotidien L’Équipe s’interroge ainsi sur l’impact de ce changement de poste, se demandant si ce repositionnement n’est pas plutôt une faveur faite à Ousmane Dembélé, qui retrouvera ainsi la zone qu’il occupe brillamment avec le PSG. Avec un Mbappé qui sera attiré vers l’axe en partant de la gauche, un Dembélé qui aime redescendre toucher le ballon, un Olise capable de prendre le jeu à son compte et un Cherki potentiellement aligné en relayeur, il pourrait y avoir embouteillage dans l’axe. L’alignement de tous ces joueurs de talent à un nouveau poste fait envie, mais seul le match face à la Turquie vendredi soir permettra de voir si c’est viable tactiquement.