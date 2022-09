Tottenham - OM : les notes du match

La suite après cette publicité

L'OM faisait son grand retour en Ligue des champions ce mercredi sur la pelouse de Tottenham. Pour ce match de prestige, Igor Tudor devait faire sans Alexis Sanchez suspendu ni Dimitri Payet, trop juste physiquement, et qui débutait donc sur le banc. Résultat, le trio offensif était composé de Gerson, Guendouzi et Luis Suarez alors que Rongier et Veretout commençaient dans l'entrejeu. À noter aussi le retour de Samuel Gigot en défense avec Eric Bailly et Chancel Mbemba. Côté Spurs, du classique avec Harry Kane, Heung-Min Son et Richarlison devant.

Très vite, dans ce match, les Marseillais ont montré qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration. Haut sur le terrain, les hommes d'Igor Tudor gênaient Tottenham à la relance avec un gros pressing. Sur les couloirs, Nuno Tavares et Jonathan Clauss continuaient de proposer sans pour autant se montrer précis dans les centres. Dans les duels, c'est bien Marseille qui prenait le meilleur. Les Spurs procédaient alors en contre et Harry Kane se procurait une petite occasion (41e). Rien d'autre à signaler dans ce premier acte si ce n'est aussi cette frappe dangereuse de Guendouzi bien bloquée par Lloris (45e+2).

Le rouge de Mbemba a tout changé

La première période avait donc tout d'encourageant pour Marseille. Mais au retour des vestiaires, tout basculait. La faute à un tacle non maîtrisé de Chancel Mbemba alors que Son partait seul au but. Résultat, l'arbitre n'hésitait pas et expulsait l'international congolais (47e). Un coup dur pour l'OM qui devait donc résister en infériorité numérique pendant plus de 45 minutes. Pendant toute la seconde période, les Marseillais ont donc repoussé les attaques des Spurs. À 11 contre 10, la formation emmenée par Antonio Conte ne brillait pas pour autant et manquait cruellement d'inspiration sur les phases offensives. Harry Kane et Son se montraient trop discret, Richarlison ne faisait aucune différence et Tottenham ne se procurait aucune occasion dangereuse.

Evidemment, ça arrangeait les affaires de l'OM, qui continuait à tenir un précieux point. Mais à force de subir, Marseille finissait par laisser trop d'espaces dans la surface. Et sur un centre de Perisic, c'est Richarlison, tout seul, qui plaçait sa tête pour ouvrir le score (1-0, 76e). Le Brésilien s'offrait même un doublé quelques minutes plus tard. Encore une fois de la tête (2-0, 80e) pour sceller la victoire des siens. L'OM débute donc sa campagne européenne par une défaite malgré un visage convaincant à 11 contre 11. Il faudra vite se rattraper face à Francfort dans une semaine.

L'homme du match : Richarlison (7,5) : le Brésilien a libéré les siens ce soir avec une belle tête sur un joli centre de Perisic (76e). Il n'a jamais ménagé ses efforts avec son pressing constant, sans oublier les efforts défensifs. Une énorme activité et la bonne utilisation de son corps ont permis d'aller vers l'avant avec des remises efficaces notamment pour Emerson (25e). Plutôt deux fois qu'une à la 81e minute, il s'offre un doublé de la tête sur un beau centre second poteau d'Hojbjerg. Ses deux buts l'ont récompensé pour l'ensemble de son œuvre.

Tottenham :

Lloris (6) : le portier tricolore n'a pas eu grand-chose à faire lors de cette rencontre. Il s'est néanmoins interposé à une reprise sur une jolie tentative lointaine de Guendouzi (45+1). Sa sortie hasardeuse des deux poings (31e) n'a rien coûté aux Spurs. Soirée plutôt tranquille pour le capitaine et champion du monde français, match sérieux.

Romero (6) : positionné arrière central droit, l'Argentin a été sollicité mais a répondu présent sans être très visible, surtout en deuxième mi-temps puisqu'il a eu beaucoup moins de choses à faire. Quelques imprécisions sont à relever notamment une transversale manquée pour Perisic (15e). Remplacé par Tanganga (73e) .

Dier (6) : concentré dans ses relances, solide, bien placé. Il a bien contenu Luis Suarez et les offensifs marseillais malgré des assauts à répétition, surtout lors du premier acte. Signe de son engagement, il a été averti d'un carton jaune après une intervention musclée sur le Colombien Suarez (53e).

Lenglet (6,5) : très peu inquiété par les attaquants marseillais, Lenglet n'a pas eu d'opposition particulière à gérer notamment durant la première période. Il a tout de même dégagé un éventuel danger par deux fois coup sur coup (31e). Le défenseur prêté par le Barça était encore plus tranquille après la pause malgré un léger flottement dans la défense anglaise au moment de récupérer un centre de Kolasinac à destination d'Amine Harit (74e), qu'il a fini par dégager loin. Remplacé par Davies (73e) .

Perisic (6,5) : le Croate, finaliste de la coupe du Monde 2018, n'était pas très en vue offensivement en première période. Il était contraint de défendre pour tempérer les montées de Clauss et le haut bloc olympien. Il a plus apporté défensivement avec, entre autres, un gros sprint pour intercepter un ballon destiné à Gerson (39e). Plus haut au retour des vestiaires, le piston gauche a gratifié son numéro 9 Richarlison d'un bon ballon déposé sur sa tête pour ouvrir le score (77e).

Bentancur (4) : pas très à l'aise dès le début de match avec ses pieds avec des sauts de concentration dans ses transmissions. Il a globalement déçu, l'Uruguayen a manqué d'emprise sur le jeu pour exister au milieu de terrain. L'ancien de la Juve a vécu une soirée compliquée avec sept ballons perdus, qui traduit son match. Remplacé par Bissouma (85e) .

Hojbjerg (6,5) : le haut pressing marseillais l'a gêné dans la construction du jeu notamment lors du premier acte. Il a bien fait monter son bloc équipe en 2e mi-temps, ce qui a changé les phases de jeu pour Tottenham, et remis toute l'équipe sur les rails, il faut le dire. Match sérieux de la part du Danois, qui a pu s'offrir une passe décisive pour Richarlison (81e) d'un magnifique ballon brossé dans la surface.

Emerson (7) : match plein pour le Brésilien, grosse activité dans son couloir droit, bon défensivement, très présent dans l'impact physique défensif pour contrer la vitesse de Tavares (21e) avec un beau tacle glissé ; six de ses sept duels au sol ont été remportés. Il n'a cependant pas vraiment pesé offensivement malgré beaucoup de courses et de la bonne volonté. Remplacé par Kulusevski (61e) , qui a apporté du sang neuf avec ses jambes de feu en amenant du danger en plus (64e, 68e).

Son (7) : l'attaquant était très disponible dès le début du match dans l'entrejeu, sa technique a parlé devant les milieux marseillais mais pas assez. Il a failli ouvrir le score en s'aidant d'une petite boulette du portier de l'OM (15e), il a bien effectué le pressing avec un volume de jeu qu'on lui connaît. Dès le retour des vestiaires, le TGV coréen a provoqué un carton rouge pour Mbemba, dernier défenseur (47e). Même sans avoir marqué ou délivré une passe décisive, Son a pesé, la marque des grands joueurs. Remplacé par Doherty (86e) .

Kane (4) : l'Anglais n'a pas connu sa meilleure soirée, obligé de revenir très bas récupérer les ballons pour essayer d'enclencher des actions vers l'avant, il s'est fatigué rapidement et n'a pas toujours fait les bons choix. Il n'a pas eu son rendement offensif habituel avec des frappes contrées (34e, 35e). Sa seule grosse occasion était un décalage de Son sur le côté droit mais il a frappé trop croisé pour espérer inquiéter Pau Lopez (41e). Décevant.

Richarlison (7,5) : voir ci-dessus.

OM :