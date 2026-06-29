CdM 2026 : le Brésil s’offre le Japon sur le gong et rejoint les 8es !

Après la qualification arrachée par le Canada pour les 8es de finale de la Coupe du Monde 2026, les 16es se poursuivaient, ce lundi soir, avec une affiche séduisante entre le Brésil et le Japon. Pour cette rencontre, la Seleção misait sur un 4-3-3 avec une attaque composée de Vinicius Jr, Rayan et Cunha. En face, les Samourai Blue optait pour un 3-4-2-1 où Ueda, seul en pointe, était soutenu par Doan et Maeda. Et ce choc au NRG Stadium de Houston ne tardait pas à s’animer. Sous les yeux de Neymar, remplaçant au coup d’envoi, Bruno Guimaraes déclenchait la première frappe mais manquait le cadre (2e).

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Le Brésil bousculé

Maîtres de la possession, les hommes de Carlo Ancelotti maintenaient la pression, affichaient un joli visage collectif et se montraient encore menaçants. Trouvé à l’entrée de la surface, Cunha faisait briller Zion Suzuki (13e) avant de voir sa nouvelle tentative fuir le cadre japonais (14e). Dominé mais loin d’être résigné, le Japon faisait le dos rond, conservait une très belle organisation et s’enhardissait au fil des minutes. Juste avant la fin de la première demi-heure, Ito bottait un corner et Ueda prenait le meilleur dans les airs mais sa tête manquait de précision. Et la tendance se confirmait dans la foulée…

Après une perte de balle de Danilo dans l’entrejeu, Sano percutait, profitait du laxisme de la défense auriverde et trompait Alisson d’une frappe parfaite à ras de terre (0-1, 29e). Bousculé, le Brésil tentait de réagir par l’intermédiaire de Vinicius Jr mais sa frappe lointaine n’inquiétait pas Suzuki (34e). Fragile au milieu de terrain, de plus en plus imprécise techniquement et incapable d’inquiéter le portier japonais, la Seleção souffrait et était finalement menée à la pause. Au retour des vestiaires, Carlo Ancelotti changeait ses plans et lançait Endrick dans le grand bain. Paqueta, blessé, était lui rappelé sur le banc.

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Martinelli en sauveur

Dos au mur, le Brésil poussait alors pour faire son retard. Si Guimaraes faisait briller Suzuki après un centre parfait de Danilo (51e), le portier des Samourai Blue était ensuite sauvé par Tomiyasu, auteur d’un sauvetage miraculeux sur sa ligne après une tête de Casemiro (54e). Le milieu de Manchester United allait finalement être récompensé quelques instants plus tard. Sur un nouveau centre au second poteau de la sélection auriverde, l’ex-joueur du Real coupait parfaitement et relançait les siens (1-1, 55e). Réveillé, le Brésil retrouvait de sa superbe, à commencer par Vinicius Jr. Servi sur le côté gauche, le Madrilène s’offrait un numéro de soliste et passait tout proche du second but mais sa tentative de l’extérieur du pied droit trouvait le poteau japonais (58e).

Dans la dernière demi-heure, Ueda se signalait à nouveau mais Alisson restait vigilant (64e). Une timide réaction qui ne changeait rien à la physionomie de cette rencontre. Le Brésil conservait la maîtrise mais se montrait progressivement moins dangereux dans les derniers mètres. Plus globalement, ce choc perdait en intensité et les 22 acteurs ne parvenaient pas à faire la différence malgré une ultime tentative de Vinicius (88e). Dans le temps additionnel, Casemiro - touché physiquement - devait lui céder sa place à Fabinho mais le tableau d’affichage n’évoluait plus. Alors que Brésiliens et Japonais se dirigeaient vers les prolongations, Gabriel Martinelli allait finalement libérer les siens. Sur une passe géniale de Guimaraes, le nouvel entrant trompait Suzuki d’une frappe croisée (2-1, 90+5e). Un scénario cruel pour le Japon mais qui permet au Brésil de rejoindre les 8es de finale. Prochain adversaire ? La Norvège ou la Côte d’Ivoire.