L’OL serait menacé d’exclusion par l’UEFA !

Si on avait dit l’été dernier à l’Olympique Lyonnais qu’il serait quatrième de Ligue 1 avant la dernière journée, peu de personnes y auraient cru. Et pourtant. Les Gones sont revenus de l’enfer dans lequel John Textor les a plongés. Il y a un peu moins d’un an, la DNCG, le gendarme financier du football français, avait condamné les pensionnaires du Groupama Stadium à une relégation en Ligue 2. Une catastrophe industrielle. Sous l’impulsion de Michele Kang, nommée présidente, et des dirigeants lyonnais, dont le DG Michael Gerlinger, les Lyonnais ont sauvé leur peau et ont pu démarrer une nouvelle année dans l’élite du football français. Mais tout le monde se demandait dans quel état et à quelle place finirait cet OL new look ?

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Pour le moment, le club est quatrième du championnat de France, en ayant mené une belle campagne en Ligue Europa avant de chuter face au Celta de Vigo. Le tout, avec une équipe dont le collectif est la plus grande force. Lyon a su se réinventer et tenter des coups sur le mercato. Tous n’ont pas réussi. Mais beaucoup sont des succès. Ce qui fait dire au directeur technique Matthieu Louis-Jean ainsi qu’à ses équipes qu’ils sont sur le bon chemin. Tout va donc presque pour le mieux à l’OL, qui prépare déjà l’avenir que le club soit qualifié en C1 ou pas. C’est ce qu’a expliqué Paulo Fonseca vendredi dernier lors de sa conférence de presse avant la rencontre face au Toulouse Football Club.

L’OL n’aurait pas respecté ses engagements auprès de l’UEFA

«Nous travaillons déjà beaucoup pour la suite. Il y a des choses qui sont préparées pour la saison prochaine. Nous avons des objectifs, des profils de joueurs que nous voulons. Le calendrier est aussi prêt en fonction de notre classement. Les départs éventuels sont également anticipés, tout est prêt. Si nous avons la possibilité de jouer la Ligue des champions, nous aurons aussi la possibilité d’attirer des joueurs différents. Mais ce n’est pas encore le moment de parler de cela.» L’OL doit aussi se préparer à un scénario dans lequel il ne participe à aucune compétition européenne l’an prochain. C’est ce qu’explique ce mercredi le Telegraph. Dans un article intitulé «Lyon risque l’expulsion de l’Europe», le média anglais réputé pour son sérieux révèle qu’une grosse menace planerait toujours sur l’écurie française, qui est bien placée pour jouer la C1 ou la C3.

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«L’Olympique Lyonnais risque l’exclusion des compétitions UEFA la saison prochaine, le club français n’ayant pas respecté les termes de l’accord conclu avec l’instance dirigeante européenne l’été dernier (…) Des inquiétudes subsistent quant au non-respect par le club français des termes de l’accord conclu avec l’UEFA pour infraction aux règles de viabilité financière (…) Pour obtenir une licence UEFA, le club devra d’abord prouver qu’il a respecté les sanctions de l’instance. En juillet dernier, l’Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l’UEFA a annoncé des sanctions contre Lyon, ainsi que contre Chelsea et Aston Villa, entre autres, pour non-respect des règles de viabilité financière. L’ICFC a établi un barème de sanctions si les clubs ne respectaient pas certaines conditions au cours des quatre prochaines années. Parmi ces conditions figurait l’obligation pour les propriétaires de Lyon d’injecter 60 M€ avant le 15 juillet de l’année dernière et de convertir cette somme en actions avant le 15 octobre. »

Les Gones sont prêts à vendre des joueurs

Le Telegraph ajoute : «il semblerait que Lyon n’ait pas respecté cette condition, mais l’ampleur du manque à gagner déterminera probablement la sévérité de la sanction. L’UEFA est généralement réticente à exclure des clubs de ses compétitions, mais elle serait contrainte d’agir si Lyon était loin d’atteindre l’objectif fixé.» Nous n’en sommes pas encore au stade d’une exclusion, mais l’OL va devoir montrer patte blanche pour accéder à l’Europe. Une qualification en Ligue des Champions et une reprise du club sont nécessaires, surtout après avoir accusé 186,5 M€ de pertes lors du 1er semestre 2025-26. Hier, Lyon a donné quelques explications. «Le Groupe a découvert récemment que des tiers se prévalaient de garanties consenties, entre août 2023 et avril 2025, par la Société ou sa filiale OL SASU pour couvrir des obligations prises par Botafogo et Molenbeek.»

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Le Telegraph précise que l’Olympique Lyonnais espère que «ces transactions ne seront pas comptabilisées ainsi que le nouveau programme d’austérité d’EFG, inciteront l’UEFA à la clémence lors de l’imposition d’éventuelles sanctions.» Une source proche du dossier a ensuite assuré que l’OL est disposé à écouter et étudier toutes les offres pour ses joueurs durant le mercato d’été. Ce n’est pas une surprise, l’OL va encore devoir dégraisser cet été pour renflouer ses caisses afin de répondre aux exigences de la DNCG et de l’UEFA. Le club rhodanien a toutefois souhaité réagir à cet article au travers d’un droit de réponse. «Le club a été très surpris par cet article à sens unique, sans avoir été interrogé au mépris de toutes règles déontologiques. L’OL travaille étroitement avec l’UEFA et la DNCG et respecte ses engagements ». De quoi rassurer tout le monde.