Incidents Angers-OM : deux supporters marseillais interpellés

On ne sait pas encore ce qu'il s'est exactement passé à Angers entre les supporters du SCO et ceux de l'OM ce mercredi soir. L'enquête servira à mettre en lumière les différents éléments et le déroulé des faits. On sait en revanche qu'après la pénétration sur la pelouse de quelques supporters marseillais, deux d'entre eux ont fini par être interpellés.

Il s'agit de deux hommes accusés de jet de fumigène et d'intrusion sur le terrain, a indiqué le procureur de la République d'Angers à l'AFP. ce jeudi. «Un supporter marseillais originaire des Pays de la Loire a été interpellé pour avoir jeté des fumigènes en début de match et un autre pour s’être introduit sur la pelouse après la rencontre. Aucune plainte n’a été déposée à ce stade ni de la part du SCO ni de la Ligue», a ajouté Eric Bouillard.