Adam El Boughlamy signe à l’OM !

C’est une belle nouvelle pour l’OM, alors que les mauvaises sont tombées ce mercredi, avec l’annonce des sanctions de l’UEFA. Le club phocéen va clairement devoir maîtriser ses dépenses et réduire son train de vie, notamment sur le mercato. Mais il sait dénicher de belles affaires à coût zéro. Comme avec Adam El Boughlamy, un joueur que nous vous présentions il y a peu au mois de mai.

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Capitaine et patron du milieu des U19 de Montpellier, Adam El Boughlamy arrivait en fin de contrat avec le club héraultais, qu’il avait rejoint dès les U9. Il était suivi par l’OL, Strasbourg et Lorient, mais c’est bien l’OM qui a décroché la signature du Franco-Marocain âgé de 18 ans. Il va signer un contrat stagiaire pro.