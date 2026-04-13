Un jeune joueur de la PSG Academy agressé au Portugal

C’est une sale histoire qui s’est déroulée à Porto il y a une dizaine de jours. Alors que la PSG Academy, une structure indépendante du club parisien, participait à un tournoi, finalement remporté par les U15 du Panathinaïkos, l’un de ses joueurs, Armand, âgé de 13 ans a été violemment agressé, alors qu’il avait pris la défense d’un coéquipier victime d’insultes racistes. La PSG Academy s’est retirée immédiatement du tournoi et a porté plainte, tandis que le jeune garçon a subi un traumatisme crânien suite aux coups reçus !

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Le Montrouge FC 92, où le jeune garçon est licencié, lui a adressé un message de soutien, tout en déplorant vivement les actes terribles qui se sont déroulés. « Ces événements sont profondément choquants et vont à l’encontre des valeurs fondamentales du sport, du respect et du vivre-ensemble que nous défendons chaque jour au sein du club (…) Armand tu es un héros », peut-on lire. Le PSG s’est emparé du sujet et Nasser Al-Khelaifi, président du club parisien, a échangé avec les deux jeunes joueurs pour apporter son soutien mais aussi les inviter au Parc des Princes.