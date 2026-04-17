Mercato : la réponse cash du clan Camavinga

Sous le feu des critiques depuis son expulsion face au Bayern Munich, Eduardo Camavinga voit son avenir au Real Madrid être sérieusement remis en cause (il a été annoncé dans le viseur du PSG notamment). Hier, le milieu français est sorti du silence pour s’excuser et aujourd’hui, le journaliste espagnol Anton Meana a fait savoir ce que le clan Camavinga lui a répondu concernant un potentiel départ de la Casa Blanca.

La suite après cette publicité

«On dit que ce ne sont que les rumeurs habituelles. Eduardo ne veut pas partir et il ne partira pas. Son contrat court toujours (jusqu’en 2029, ndlr) et il va rester. En août, au coup d’envoi de la Liga, Camavigna sera là», a-t-il déclaré au micro de la Cadena SER. Voilà qui est dit.