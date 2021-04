Le Bayern Munich pense à Massimiliano Allegri pour remplacer Hansi Flick

Les jours de Hansi Flick à Munich sont désormais comptés. Aussi incroyable que ça puisse paraître, l’homme qui a redressé le Bayern pour en faire une machine de guerre et un champion d’Europe devrait quitter la Bavière prochainement. En froid avec sa direction, Hansi Flick ne sera plus sur le banc de l’Allianz Arena la saison prochaine, et un remplaçant de luxe serait déjà dans le viseur.

La suite après cette publicité

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus en 2019, Massimiliano Allegri serait convoité par le club allemand, qui en fait sa priorité pour remplacer Flick, selon Sport Mediaset. Le coach italien avait souhaité attendre avant de revenir sur le devant de la scène mais il se sentirait enfin prêt à remonter en selle. Si Julian Nagelsmann est également dans la short list, il semble être un candidat aussi sérieux que l’ancien manager des Bianconeri.