Fiorentina : Côme augmente son offre pour Moise Kean

Côme accélère sérieusement pour Moise Kean. Le club entraîné par Cesc Fabregas a transmis lundi une deuxième offre à la Fiorentina pour faire de l’attaquant italien sa nouvelle référence offensive. La proposition atteint désormais 35 millions d’euros fixes auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus, soit un montant total de 40 millions annonce Sky Sport Italia. Côme attend une réponse dans les 48 heures, mais la Fiorentina n’a pour le moment pas donné son feu vert. Le club florentin ne souhaite pas se séparer de son attaquant avant d’avoir identifié un remplaçant capable de prendre immédiatement sa place.

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La Fiorentina n’est surtout pas dans l’obligation financière de vendre Kean et compte donc maîtriser les conditions d’un éventuel départ. Avant la rencontre face à la Roma, son directeur sportif Fabio Paratici a rappelé la position du club : « Nos joueurs ne sont à vendre que s’ils le demandent, si une offre intéressante arrive et si nous trouvons un remplaçant aussi bon, voire meilleur. » Trois conditions qui devront donc être réunies pour débloquer l’opération. De son côté, Côme a clairement placé Kean au sommet de sa liste pour renforcer son attaque et attend désormais de savoir si cette nouvelle offensive à 40 millions d’euros suffira à faire céder la Fiorentina.