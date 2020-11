Ronald Koeman met Antoine Griezmann face à ses responsabilités, le départ houleux du président de la fédération anglaise après son scandale

La suite après cette publicité

«Cela dépend toujours de lui»

En Espagne, Ronald Koeman a donné une interview au journal Sport ce mercredi. L'entraîneur du FC Barcelone a évoqué de nombreux sujets, comme Lionel Messi. « Le Barça est toujours meilleur avec Messi », a-t-il déclaré, sans grande surprise. Mais l'ancien sélectionneur néerlandais a également parlé du niveau d'Antoine Griezmann : « il faut le récupérer, bien que cela dépend toujours de lui ». Des mots forts qui mettent le Français face à ses responsabilités. Koeman a également parlé à Mundo Deportivo, et à la question « est-ce l'effectif idéal pour vous ? », il a répondu qu'il avait des doutes... Ambiance.

Le président de la FA, obligé de démissionner

On part maintenant en Angleterre, avec le scandale du jour. Greg Clarke, le président de la fédération anglaise, a démissionné après avoir fait l'objet d'une énorme polémique. Il avait récemment été pointé du doigt, après avoir utilisé le terme considéré comme très offensant outre-Manche de « footballeurs de couleur », pour désigner des joueurs noirs, devant le parlement britannique. Comme le rapporte The Guardian, ce mercredi, Clarke a été forcé de quitter son poste après cette polémique. Son départ a été annoncé hier soir, et ce matin, il fait la Une de tous les journaux anglais. C'est le cas notamment du Daily Mirror qui n'hésite pas à prendre partie contre Clarke. « Il était temps », titre le tabloïd.

Ramos sur le toit de l'Europe

De retour en Espagne, la Roja affronte les Pays-Bas ce soir en match amical, et ce sera peut-être l'occasion pour Sergio Ramos d'écrire l'histoire. En effet, le défenseur central devrait être de la partie et ainsi jouer sa 176e rencontre sous le maillot espagnol. S'il est déjà le joueur ibérique le plus capé de l'histoire, il arriverait au même niveau qu'un certain Gianluigi Buffon, en tant que footballeur européen ayant le plus grand nombre de sélections. D'ailleurs, il ne serait plus qu'à huit matchs d'Ahmed Hassan, le recordman avec 184 matchs, sous les couleurs de l’Égypte.