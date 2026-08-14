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Ligue 1

L’OM accélère pour Lucas Perri

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Lucas Perri à Leeds @Maxppp

L’Olympique de Marseille s’active aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Pour le poste de gardien, les pensionnaires du Vélodrome avancent leurs pions pour Lucas Perri. Promis au Torino, le Brésilien de Leeds (28 ans) a fait un pas en arrière après l’arrivée de l’OM sur le dossier. La Stampa a expliqué hier que les Olympiens poussent pour faire capoter son transfert, sous la forme d’un prêt, en Italie.

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Ce vendredi, Radio Marca, par la voix du journaliste Matteo Moretto, révèle que les Phocéens ont intensifié leurs contacts avec l’entourage de l’ancien lyonnais ces dernières heures. Ils espèrent même conclure ce deal. Du côté du Torino, la confiance était encore de mise il y a quelques heures. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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