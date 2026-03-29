CAN 2025 : le Sénégal va représenter son trophée au pays

Décidément, aucune CAN n’aura fait plus parler que cette édition 2025 au Maroc. Alors que l’organisation était idéale, la finale est venue ternir une compétition réussie jusqu’ici. Après plusieurs incidents à Rabat, le Sénégal a remporté la compétition au terme d’une finale délirante. Le 17 mars dernier, la commission d’appel de la CAF a finalement décidé d’attribuer le trophée continental aux Marocains après un recours déposé en amont. Une décision qui a provoqué de vives contestations au Sénégal, qui se revendique toujours champion d’Afrique.

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En ce sens, les Lions de la Teranga ont célébré ce titre devant un Stade de France rempli ce samedi face au Pérou. En plus de cette journée de fête à Saint-Denis, les hommes de Pape Thiaw vont retourner au Sénégal ce mardi pour affronter la Gambie dans un match amical. Pour ce premier match depuis leur titre décroché, dans un premier temps, au Maroc, la FSF devrait, selon ses propres posts sur les réseaux sociaux, organiser une présentation du trophée face à son public.