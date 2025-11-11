Man City : Guardiola réfléchit toujours à un départ

Depuis quelques mois, l’avenir de Pep Guardiola (54 ans) fait parler. Certains médias ont évoqué un possible départ de l’Espagnol. Une information confirmée ce mardi par The Times qui indique que l’ancien coach du Barça et du Bayern Munich n’écarte pas cette option après 10 ans à Manchester City.

Il n’a pas encore pris sa décision finale, mais ses proches assurent qu’il réfléchit très sérieusement à s’en aller à la fin de cette saison. Le coach, tout comme son staff, sont conscients d’être très importants pour le club et ses supporters. Ils ne veulent pas laisser les Skyblues dans une position délicate. Il est prêt à donner des conseils à sa direction au moment où il faudra lui trouver un successeur.