José Mourinho a réclamé une nouvelle recrue au Real Madrid
Sauf incroyable revirement de situation, le Special One sera le prochain entraîneur de la Casa Blanca. Et il aimerait que les Merengues recrutent l’un des meilleurs joueurs du championnat portugais.
En Espagne, le doute n’est plus permis. Treize ans après avoir quitté la capitale, José Mourinho va faire son grand retour à Madrid. Hier, les médias annonçaient que le Real Madrid avait payé la clause libératoire du coach de Benfica qui va donc s’offrir une deuxième expérience sur le banc merengue. AS en remet une couche ce matin en annonçant que tout est bouclé et que le technicien portugais de 63 ans va signer un contrat de deux ans. Sans surprise, la presse espagnole cherche désormais à connaître les intentions du Special One, surtout vis-à-vis d’un vestiaire madrilène qui se déchire en interne.
Et puis il y a aussi ceux qui veulent savoir quels joueurs veut recruter Mourinho. Le futur ex-coach de Benfica veut un droit de regard sur la prochaine campagne de recrutement et même si Florentino Pérez ne veut pas de révolution, Mourinho veut des recrues. Les premiers échos en provenance de Valdebebas assurent d’ailleurs que le Special veut un latéral droit pour compenser notamment le départ de Dani Carvajal. Mais ce n’est pas tout. Selon la radio Cadena COPE, le nouvel homme fort de la Casa Blanca souhaiterait également renforcer l’entrejeu en recrutant l’un des meilleurs joueurs du championnat portugais.
Mourinho veut le capitaine du Sporting CP
José Mourinho veut Morten Hjulmand (26 ans). Capitaine du Sporting CP, le Danois est l’une des pièces maîtresses du grand rival de Benfica. Actuellement touché à la malléole, Hjulmand risque de manquer la fin de saison des Leões, mais cette saison 2025/2026 lui a visiblement permis de taper dans l’œil du Special One. Le Sporting CP a déboursé près de 20 M€ en 2023 pour l’arracher à Lecce, qui l’avait recruté pour 2,5 M€ en 2021. Aujourd’hui, le prix pour enrôler le Scandinave sera bien plus élevé.
💰 Mourinho ha pedido al Real Madrid el fichaje de Morten Hjulmand, centrocampista danés del Sporting de Portugal
🤝🏽 Quiere un ex jugador a su lado en el banquillo
👔 Y un enlace entre la directiva y la plantilla
📻 #PartidazoCOPE
Le joueur possède une clause libératoire de 80 M€ jusqu’au mercato estival 2026, mais il se murmure que les dirigeants lisboètes seraient disposés à laisser partir leur milieu de terrain contre un chèque de 50 M€. Mais la concurrence sera rude. En effet, Manchester City et Tottenham sont sur le coup depuis le mois de janvier et O Jogo indiquait ces derniers jours que l’Atlético de Madrid souhaitait également avancer ses pions pour convaincre le Sporting CP de lâcher son capitaine contre 40 M€.
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