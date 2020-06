Barça : Lionel Messi est apte pour la reprise de la Liga

Après la Bundesliga, la Liga sera le deuxième des cinq grands championnats européens à reprendre ses droits, jeudi (11 juin) à l'occasion d'un derby entre le Betis et le FC Séville (22h). Le FC Barcelone reprendra lui sur la pelouse de Majorque samedi (22h). Une incertitude planait sur la participation de Lionel Messi (32 ans) à cette rencontre, bien que les Blaugranas aient indiqué qu'il était prévu qu'il retrouve le reste du groupe cette semaine. Quique Sétien, l'entraîneur du club catalan, a levé le voile à ce sujet lors de son passage sur la chaîne de télévision espagnole Movistar.

«Messi n'est pas le seul à ne pas s'être entraîné et à ressentir une gêne. C'est ce qui est arrivé à tous les blessés ou presque depuis leur retour. Son problème est mineur, la situation est sous contrôle, il va parfaitement bien et n'aura aucun problème», a ainsi lâché Quique Setién dans des propos relayés par L'Equipe, avant d'émettre un doute à propos de Luis Suarez (33 ans) : «il va mieux que ce à quoi l'on pouvait s'attendre. Mais la question est de savoir quel est son état de forme après une si longue absence et s'il est en mesure de débuter le match». Le buteur uruguayen avait reçu le feu vert médical du Barça pour reprendre la compétition après son opération du ménisque externe du genou droit le 12 janvier dernier.