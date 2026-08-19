Les Girondins de Bordeaux savent quand ils seront fixés !

Les Girondins de Bordeaux seront fixés dès demain. L’audience devant le tribunal administratif de Paris est prévue à 15h ce jeudi, à la suite du recours déposé par les dirigeants bordelais en début de semaine. Une nouvelle étape cruciale pour le club, qui cherche toujours à éviter une rétrogradation en sixième division et, surtout, les conséquences financières qui pourraient conduire à sa liquidation.

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À la veille de cette audience, Pierre-Olivier Sur, l’avocat qui défend les intérêts de Sparta Capital, de ses investisseurs et du président Dominique Delport dans le rachat des Girondins, a vivement pointé du doigt la position du CNOSF pour Le Figaro. « La position du CNOSF a consisté à dire : “C’est trop tard, désolé. On regarde les éléments en l’état de la décision du 15 juillet. Si vous me dites qu’il y a eu des éléments qui ont été nouveaux, même s’ils sont très sérieux, on les écarte.” Au regard des conséquences, qui seraient la rétrogradation des Girondins en sixième division et donc en définitive leur liquidation parce qu’ils n’auront pas la possibilité de payer les salaires, cette appréciation est extrêmement abrupte et absurde ! »