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Ligue 1

PSG : le point médical avant le choc face au Paris FC

Par Allan Brevi
1 min.
Achraf Hakimi @Elhadjiloum
Paris FC Paris SG

Tout va bien pour le PSG à l’approche de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Alors que les esprits commencent déjà à se tourner vers Budapest et la finale de la Ligue des Champions programmée le 30 mai face à Arsenal, le club parisien doit d’abord se concentrer sur un déplacement toujours particulier face au Paris FC, ce dimanche soir au stade Jean-Bouin.

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À la veille de ce derby francilien, le PSG a communiqué son traditionnel point médical. Le club de la capitale indique que plusieurs joueurs poursuivent leur reprise individuelle, sans nouvelle blessure signalée dans le groupe. Willian Pacho, Nuno Mendes, Quentin Ndjantou, Achraf Hakimi et Lucas Chevalier ont notamment repris l’entraînement en individuel, signe d’une montée en charge progressive avant la dernière ligne droite de la saison.

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