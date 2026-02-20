La réponse puissante de Pep Guardiola sur l’affaire Prestianni-Vinicius Jr

Les différents entraîneurs sont invités depuis deux jours à réagir sur l’affaire Prestianni-Vinicius Junior. Et si Luis Enrique ne s’est pas montré très bavard, Pep Guardiola a encore su trouver les mots justes pour dénoncer le racisme.

«J’ai dit la semaine dernière que la couleur de notre peau ne nous rendait ni meilleurs ni pires. Il y a beaucoup à faire, dans la société et pas seulement dans le football. Le racisme est partout. C’est la façon dont vous vous comportez et prétendez être meilleur que quelqu’un d’autre pour de nombreuses raisons. Comment résoudre le problème ? Les écoles. Payez les enseignants, pas les footballeurs. Les enseignants et les médecins doivent être les personnes les plus importantes de la société, pas les managers», a-t-il déclaré la veille du choc de la 27e journée de Premier League contre Newcastle.