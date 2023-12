LOSC : le coup de gueule de Paulo Fonseca

Après avoir arraché le point du nul dans les derniers instants face au Paris Saint-Germain dimanche soir (1-1), le LOSC espérait finir l’année 2023 en beauté. Mais contre Strasbourg, les Dogues n’ont pas connu un scénario favorable. Si les Lillois ont ouvert la marque en profitant d’une erreur adverse de Sylla, Yoro est venu refroidir les ardeurs nordistes en poussant le ballon dans ses propres cages avant que Mwanga ne donne un avantage définitif aux Alsaciens (2-1). Avec ce résultat, les hommes de Paulo Fonseca mettent fin à une série de 10 matchs de suite sans défaite en Ligue 1. De quoi provoquer une réelle frustration dans les rangs nordistes à l’image du technicien portugais.

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Lille 28 17 7 7 7 3 21 14 9 Strasbourg 23 17 -4 6 5 6 18 22

Présent devant la presse à l’issue de la rencontre, le coach lusitanien n’a pas été tendre avec ses joueurs et a pointé du doigt les performances de son équipe à l’extérieur. «Je n’ai pas aimé l’attitude de l’équipe, c’est une question de mentalité. Au dernier match à l’extérieur contre Clermont (0-0) c’était pareil : contre les meilleures équipes nous avons une attitude, mais contre les autres équipes, ce n’est pas la même attitude. On a bien commencé le match, les 25-30 premières minutes étaient bien, mais après avoir marqué l’équipe a pensé qu’on avait déjà tout fait. Je suis très déçu, ce n’était pas la même équipe que le dernier match contre le PSG. Les six premiers mois ont été très positifs, mais je ne suis pas satisfait de nos deux derniers matchs à l’extérieur. C’est une question d’attitude et d’ambition», a lâché Paulo Fonseca.