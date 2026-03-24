EdF : Jérôme Rothen allume Philippe Diallo sur l’arrivée de Zidane

Lors de son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots au sujet de la communication de Philippe Diallo sur le futur sélectionneur des Bleus. Selon l’ancien milieu tricolore, le président de la FFF entretient un faux suspense inutile autour de l’arrivée de Zinédine Zidane et devrait officialiser sa nomination au plus vite, avant même la Coupe du Monde 2026. « Ce n’est pas tant de mettre fin à l’hypocrisie, c’est qu’il arrête son cinéma le Diallo », a lancé Rothen, reprochant au dirigeant de privilégier la politique à la discussion sur le terrain, alors que tout le monde s’accorde sur le successeur évident de Didier Deschamps.

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Pour sa part, Christophe Dugarry, proche de Zidane depuis leurs années à Bordeaux et en équipe de France, comprend la volonté de Diallo de ne pas perturber le groupe avant le Mondial, mais critique vivement ses indices lâchés à demi-mots. « Philippe Diallo, qui n’est pas footeux, est comme un gosse, comme un politique qui a envie de dire… Il faut rester avec le sélectionneur et prendre une attitude de mec de terrain », a déclaré l’ancien Champion du Monde 1998.