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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Espagne : Varane encense Pau Cubarsi

Par Allan Brevi
1 min.
Raphaël Varane Côme @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

Après le sacre de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026 (1-0 a.p.), Raphaël Varane a livré son analyse de la rencontre. L’ancien défenseur du Real Madrid, champion du monde 2018 avec les Bleus et finaliste du Mondial 2022, a salué la maîtrise collective de la Roja. Interrogé sur les individualités espagnoles par L’Equipe, l’ex-international français a tenu à mettre en avant le très jeune Pau Cubarsi, auteur d’un tournoi particulièrement convaincant à seulement 19 ans.

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« J’ai bien aimé Cubarsi. Il est calme. Techniquement, c’est très propre, il a une belle lecture du jeu. Il a formé un duo complémentaire avec Laporte. Assez impressionnant à son âge », a confié Varane. L’ancien Madrilène a également souligné la qualité du collectif espagnol dans son ensemble : « ils parlent tous le même football. » Un compliment fort pour la jeune génération espagnole, qui a dominé la compétition jusqu’à décrocher un deuxième titre mondial.

Pub. le - MAJ le
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