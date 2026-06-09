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Officiel Ligue 1

Les calendriers de L1 et de L2 dévoilés demain

Par Dahbia Hattabi
PSG champion @Maxppp

La saison 2025-26 s’est achevée il y a quelques jours. Mais il est déjà temps de penser à la prochaine. Demain, la Ligue de Football Professionnel va dévoiler les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2.

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« Les calendriers de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT pour la saison 2026/2027 seront révélés ce mercredi 10 juin par la Ligue de Football Professionnel. Rendez-vous à partir de 15h00 sur l’application officielle pour connaître toutes les rencontres de la saison 2026/2027 », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Pub. le - MAJ le
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