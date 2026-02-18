LdC : Wesley Sneijder fracasse Otamendi

Les mauvaises attitudes sont généralement punies, d’autres pas assez. Hier, lors de la rencontre entre Benfica et le Real Madrid dans le cadre des barrages de la Ligue des Champions (0-1), un fait de jeu a fait réagir la toile. La partie a été interrompue lorsque Vinicius Junior a demandé à l’arbitre de la rencontre de stopper le match suite aux propos supposément racistes de Gianluca Prestianni. L’attaquant s’est ensuite fait avertir d’un carton jaune contre toute attente, mais ce n’est pas le seul point noir de cette soirée surréaliste à Lisbonne.

Nicolas Otamendi, a voulu chambrer son adversaire en montrant la Coupe du Monde qu’il a fait tatouer sur son corps. Wesley Sneijder, ancien international néerlandais et consultant, a d’ailleurs réagi brutalement à ce second fait de jeu sur Ziggo Sport. « Ce qu’Otamendi a fait était super enfantin. Est-ce que ça va dans sa tête ? Si j’étais Vinicius, je lui aurais répondu : "Messi a gagné cette Coupe du monde pour toi, tu n’as rien eu à voir". Et pourquoi un joueur du Real Madrid lui fait-il ça ? A-t-il une idée du nombre de Ligues des champions que Vinicius a gagnés ? Et il lui montre des trophées ? » Une réaction osée de la part de l’ancien joueur du Real Madrid (2007-2009), qui démontre toute sa colère au moment des faits.