Liga Portugal : Benfica s’offre une victoire sur le fil dans le derby contre le Sporting

À l’Estádio José Alvalade, le Sporting accueillait Benfica dans un derby lisboète très attendu comptant pour la 30e journée de Liga Portugal. La rencontre a rapidement pris une tournure tendue et équilibrée entre deux formations bien en place. Benfica a frappé le premier à la 27e minute lorsque Schjelderup a transformé un penalty, donnant l’avantage aux hommes de José Mourinho. Les visiteurs ont ensuite tenté de contrôler le rythme du match face à un Sporting entreprenant mais longtemps imprécis dans le dernier geste. À la pause, Benfica menait logiquement par un but d’avance au tableau d’affichage. A noter notamment que Luis Suarez a loupé un pénalty en première période (19e) arrêté par Trubin.

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Au retour des vestiaires, le Sporting a haussé le ton et a progressivement pris le contrôle du ballon. Les efforts des hommes de Rui Borges ont finalement été récompensés à la 72e minute lorsque Morita a trouvé le chemin des filets pour remettre les deux équipes à égalité. La fin de rencontre est restée intense, les deux camps cherchant le but de la victoire dans une ambiance électrique, mais aucune équipe n’a réussi à faire la différence jusqu’au réveil de Rafa qui a offert le succès final aux Aigles (1-2). Un résultat qui a reflété l’équilibre global des débats avec une équipe de Benfica très agressive. Au classement, le FC Porto reste en tête et se rapproche du titre avec quatre points d’avance sur Benfica et cinq sur le Sporting.