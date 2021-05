OL : le message de Memphis Depay aux supporters avant son dernier match

Ce soir la saison 2020/2021 de Ligue 1 s’achèvera avec le traditionnel multiplex. Comme chaque année, ce sera l’heure des adieux pour certains joueurs, et face à l’OGC Nice, Memphis Depay disputera son dernier match sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Après avoir porté 179 fois les couleurs du club du Rhône en 4 ans, l’international néerlandais (62 capes) qui a annoncé cette semaine qu'il quitterait le club cet été à la fin de son contrat, avait un message à faire passer aux supporters.

La suite après cette publicité

« Je veux m’exprimer directement aux supporters. J’ai vraiment apprécié ce que vous m’avez apporté en tant que joueur. Quand je suis sur le terrain, vous m’avez donné un super pouvoir pour être décisif, pour marquer ou faire marquer. Je suis sûr qu’à votre retour dans le stade, vous allez mettre le feu ! Les joueurs ont besoin de vous, j’ai eu beaucoup de plaisir à jouer devant vous. Un des moments que je n’oublierai jamais est contre Leipzig, lorsqu’on s’est qualifiés. C’était un moment magnifique ! Même ce qui est arrivé après, cela nous a rapproché après coup. Je vous remercie de m’avoir encouragé, vous remercier pour votre soutien envers l’équipe. Je sais que je n’ai pas un caractère commun. Il y a eu beaucoup de questions sur mon caractère et mon profil de joueur, je le comprends. J’ai vraiment apprécié comment vous avez été avec moi. J’ai beaucoup de respect pour vous. Je veux vous remercier du plus profond de mon coeur pour votre soutien et pour tout ! »