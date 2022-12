CdM 2022 : le premier quart de finale est connu

La suite après cette publicité

Après une première soirée de huitièmes en terres qatariennes, on connaît donc le premier quart de finale de la Coupe du Monde 2022. Les Pays-Bas, vainqueurs des États-Unis plus tôt dans la soirée (3-1), sont rejoints par l'Argentine, tombeuse de l'Australie par 2 buts à 1. Cette rencontre aura lieu au Lusail Stadium, antre de la finale de cette 22e édition.

Pour rappel, les Oranje et l'Albiceleste se sont déjà affrontées à 5 reprises dans l'histoire de la Coupe du Monde, avantage Bataves en termes de confrontations avec deux victoires au bout du terme réglementaire (2nd tour en 1974 et quart de finale en 2006). Néanmoins, les Argentins s'étaient imposés en finale du Mondial 1978 (3-1) pour son premier sacre planétaire, avant d'éliminer les Néerlandais aux tirs au but en 2014 au Brésil. Un seul petit nul à leur actif, c'était en phase de poules de la CdM 2006, sur un score vierge (0-0).