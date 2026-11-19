Alors que la trêve internationale touche à sa fin, le FC Barcelone s’apprête à boucler un dossier majeur pour son avenir. Selon les informations du quotidien espagnol Marca, le jeune défenseur Xavi Espart paraphera ce vendredi 20 novembre sa prolongation de contrat jusqu’en 2030 dans les bureaux du Camp Nou, en présence du président Joan Laporta. Si l’accord entre le club blaugrana et le joueur formé à La Masia avait déjà été annoncé le 8 octobre dernier, la signature avait dû être repoussée de plusieurs semaines, permettant désormais au Barça de verrouiller l’une des grandes promesses de son centre de formation.

La suite après cette publicité

Intégré officiellement à l’équipe première en août dernier après avoir séduit le staff technique durant l’été, le latéral catalan s’est rapidement imposé comme une révélation de ce début de saison avec neuf titularisations toutes compétitions confondues pour deux buts et deux passes décisives. Son ascension fulgurante a toutefois été stoppée net par une blessure à la syndesmose de la cheville droite contractée lors du récent Clásico face au Real Madrid, un coup d’arrêt qui l’a déjà contraint à manquer les trois dernières rencontres des Catalans.