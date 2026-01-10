Le FC Barcelone va lever l’option d’achat de Marcus Rashford

Si les doutes étaient permis lors de son arrivée cet été, ils ont rapidement été dissipés. En quelques semaines seulement, Marcus Rasfhord (28 ans) s’est mis tout le monde dans la poche au FC Barcelone. Souvent aligné sur le côté gauche de l’attaque pour accompagner Lamine Yamal et soutenir l’attaquant de pointe (Ferran Torres ou Lewandowski la plupart du temps), il a su gagner la confiance de ses partenaires et de son entraîneur Hansi Flick.

Avec 7 buts et 11 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues, le natif de Manchester retrouve des jambes et un football qui s’étaient perdus en Angleterre ces derniers mois. Prêté avec une option d’achat par Manchester United, le FC Barcelone est désormais convaincu. Il faut lever cette fameuse option de 30 M€. D’après Mundo Deportivo, la direction blaugrana a pris la décision de le recruter de manière définitive à la fin de la saison.

Rashford veut rester lui aussi

C’était la tendance des dernières semaines, appuyée par Hansi Flick, bien décidé lui aussi à le garder pour les prochaines saisons. Il faudra maintenant trouver le moyen de régler cette somme dont les Red Devils, eux aussi en grandes difficultés économiques, ne feront pas cadeau. Les indicateurs du Barça ont tout de même été relevés à la hausse ces derniers temps grâce aux meilleurs résultats du club et à l’argent de la Ligue des Champions.

L’Anglais sera sans doute ravi d’apprendre cela aussi. C’est sa volonté de s’installer sur la durée en Catalogne.« C’est clair, ce que je veux, c’est rester au Barça. C’est un objectif final, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je m’entraîne dur et que je donne le meilleur de moi-même. Le but, c’est de gagner. Le Barça est un club fantastique, énorme, construit pour gagner des titres », disait-il récemment dans un entretien à Sport. Son vœu est exaucé, et le départ d’Amorim de MU ne change rien pour lui.