Real Betis : l’incroyable explosion du nouveau héros irlandais Troy Parrott

À 24 ans, Troy Parrott semble enfin être en train de franchir un véritable cap. Longtemps présenté comme l’un des grands espoirs du football irlandais, l’attaquant n’avait pourtant jamais réussi à s’imposer à Tottenham, où il était annoncé comme un futur grand avant de multiplier les prêts. Mais ces derniers mois, tout s’est accéléré pour lui. Sa saison 2025-2026 avec l’AZ Alkmaar a tout d’abord marqué un tournant dans sa carrière, avec pas moins de 31 buts et 12 passes décisives en 48 rencontres. Des statistiques impressionnantes qui lui ont permis de changer de dimension et d’attirer les regards de plusieurs clubs européens. Et l’Irlande a également pu compter sur son attaquant dans les moments les plus importants.

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En novembre dernier, Parrott a été le grand héros de sa sélection en inscrivant un triplé ultra-clutch, permettant à son pays de décrocher sa place pour les barrages de la Coupe du Monde. Une performance qui symbolise parfaitement la nouvelle dimension prise par l’ancien joueur de Tottenham : celle d’un attaquant capable de répondre présent lorsque la pression est maximale. Quelques mois plus tard, son excellente saison lui a ouvert les portes d’un nouveau championnat puisqu’il a rejoint l’été dernier le Real Betis pour environ 16 millions d’euros. Une nouvelle étape majeure dans une carrière qui semble enfin décoller. Cette progression ne s’est d’ailleurs absolument pas arrêtée avec son changement de club. Bien au contraire.

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Le Real Betis se frotte les mains

Lors de la trêve internationale, Troy Parrott a livré une véritable démonstration avec l’Irlande. Quatre matches, quatre buts et notamment un petit bijou contre Israël. L’attaquant a continué sur sa lancée et confirmé qu’il était devenu l’un des hommes forts de sa sélection. «Je ne vois pas encore son plafond, parce qu’il continue de progresser. Il est absolument fantastique avec nous depuis un ou deux ans. Il vole en ce moment. C’est magique pour le football irlandais», confiait d’ailleurs son sélectionneur Heimir Hallgrímsson. Après des années compliquées et une aventure à Tottenham qui n’a jamais véritablement décollé, l’Irlandais semble aujourd’hui avoir trouvé la confiance et la régularité nécessaires pour passer un cap.

À seulement 24 ans, son association avec le Real Betis où il a inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive en 7 rencontres pourrait finalement lui permettre de confirmer définitivement cette explosion au plus haut niveau. 31 buts en club la saison passée, un triplé décisif avec l’Irlande, un transfert à 16 M€ et quatre buts lors de la dernière trêve internationale : Troy Parrott n’est plus seulement un espoir. Il est désormais en train de devenir une vraie référence. Pour le plus grand bonheur des supporters irlandais mais également du Real Betis, qui accueille Osasuna ce dimanche pour le compte de la 8e journée de Liga.