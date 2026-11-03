OL : les 4 vraies raisons du départ surprise de Paulo Fonseca

Personne ne s’y attendait… Dans les prochains jours, Paulo Fonseca deviendra officiellement l’entraîneur du Sporting Portugal, remplaçant Rui Borges, déjà mis à la porte par les Lisboètes. Retour au bercail pour le tacticien lusitanien donc, qui quitte la capitale des Gaules en laissant l’équipe à la troisième marche de la Ligue 1, à seulement 3 points du Paris Saint-Germain, et à une petite unité du dauphin Lille.

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Tout indique que c’est l’Espagnol Carlos Vicens qui va prendre sa place, lui qui avait été limogé par Braga plus tôt dans la saison. Un entraîneur jeune, disciple de Pep Guardiola, avec une expérience assez limitée mais une philosophie de jeu séduisante. Un changement de cap brutal en pleine saison pour l’Olympique Lyonnais, mais le départ de Fonseca arrangeait aussi, en quelque sorte, la direction.

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Fonseca avait des doutes

Le Progrès fait ainsi le point sur ce dossier, avec un récapitulatif des raisons qui ont poussé toutes les parties impliquées à s’entendre. D’abord, évidemment, l’intérêt du club portugais. Séduit par le profil et l’expérience de Fonseca, Frederico Varandas veut construire un projet sur le long terme et devrait offrir un contrat assez long à son futur coach. Le président du Sporting estime que son équipe sous-performe, et que Fonseca a les qualités pour exploiter du mieux possible les qualités de l’équipe.

Carlos Vicens est-il le choix idéal pour remplacer Fonseca à l'OL ? Oui, choix intéressant Pourquoi pas ! Pas convaincu Clairement pas ! Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Puis, autre raison de poids : le Sporting est le club de cœur de l’entraîneur, qui voulait aussi rentrer au Portugal. Difficile pour lui de dire non, avec, en plus, l’opportunité de jouer la Ligue des Champions. Côté OL, c’est une opportunité financière de se séparer d’un salaire d’environ 400.000 euros brut par mois et qui expire en juin 2027, sachant qu’il n’y avait aucune possibilité qu’il soit prolongé sauf gros sacrifices sur le plan financier. De son côté, A Bola rajoute tout de même que l’entraîneur était inquiet par le projet lyonnais, et avait des doutes sur sa capacité à rester compétitif sur la durée. Il avait déjà vu plusieurs joueurs majeurs partir l’été dernier et était conscient que d’autres allaient suivre rapidement. Ce qui a aussi pesé dans sa décision. Une nouvelle ère va donc démarrer à Lyon…