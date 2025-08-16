La déclaration polémique de Koundé sur la vie de footballeur

Jules Koundé, défenseur du FC Barcelone, a fait une déclaration surprenante sur la vie des footballeurs et leur perception par le public lors d’une vidéo YouTube. « Les footballeurs peuvent passer six mois, voire une année entière, sans être payés et vivre confortablement, sans que cela les affecte du tout… Contrairement aux gens qui quittent leur domicile à 7 heures du matin et reviennent à 20 heures, juste pour gagner un peu d’argent pour leur famille… », a-t-il expliqué, soulignant le contraste entre le quotidien des sportifs et celui des travailleurs ordinaires.

Le défenseur français a ensuite remis en question l’image idéalisée des joueurs : « je ne comprends pas pourquoi les supporters prennent les footballeurs pour modèles. Je ne le recommanderais pas. Le véritable modèle, c’est le père qui travaille dur chaque jour pour sa famille. » Avec ces mots, Koundé souhaite recentrer l’attention sur ceux qui se battent au quotidien pour subvenir aux besoins de leur foyer, loin des projecteurs et des salaires astronomiques du football professionnel.