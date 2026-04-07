Les nouvelles révélations choquantes sur la finale de la CAN 2025

Depuis le 18 janvier dernier, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations ne cesse de faire parler. Après avoir quitté le terrain du Stade Prince Moulay Abdellah suite à un penalty sifflé pour les Marocains à la fin du temps réglementaire, les Sénégalais avaient finalement regagné la pelouse avant de s’imposer en prolongations (1-0). Quelques semaines plus tard, le Jury d’Appel de la CAF décidait finalement de sanctionner les Lions de la Teranga d’une défaite 3-0 sur tapis vert, offrant le titre aux Marocains. Une décision qui en a fait jaser plus d’un du côté sénégalais, qui a décidé de saisir le TAS pour obtenir gain de cause.

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En attendant, les révélations autour de cette finale se multiplient. Dans un article publié lundi soir, AS est revenu sur les événements ayant entouré cette finale. Le média espagnol propose une lecture assez différente, pointant du doigt plusieurs incohérences dans la version sénégalaise. Selon les informations du quotidien ibérique, « les Sénégalais ont ignoré plusieurs recommandations de l’organisation avant et pendant la finale », aussi bien avant que durant la rencontre. Une attitude qui s’inscrirait dans une stratégie plus globale afin d’orienter le récit médiatique autour de la finale.

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Une version remise en question

AS évoque l’arrivée de la sélection sénégalaise dans la capitale marocaine, Rabat. Informée des contraintes logistiques, la délégation des Lions de la Terenga aurait volontairement écarté les solutions alternatives proposées par la Confédération Africaine de Football. Certaines sources évoquent même une « démarche préméditée » dans le but de préparer le terrain en cas de polémique. Le média revient aussi sur la controverse autour de l’hébergement au complexe Mohammed VI. Accusant un manque de confidentialité et un possible « espionnage », le Sénégal avait publiquement dénoncé la situation. Un argument mis à mal par AS, qui rappelle que plusieurs sélections ont utilisé ces installations sans le moindre incident, ni plainte. Ce fut notamment le cas pour le Cameroun.

Le point de bascule reste toutefois la fin de la rencontre. Après un penalty accordé au Maroc dans les arrêts de jeu pour une faute sur Brahim Díaz, les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse, provoquant une interruption d’environ 30 minutes. Certains membres de l’équipe auraient même diffusé des vidéos en direct depuis les vestiaires, accentuant le chaos autour de la rencontre. Enfin, AS rapporte que des consignes auraient été données à Jean-Jacques Ngambo Ndala - l’arbitre de cette affiche - pour éviter de sanctionner certains joueurs sénégalais, ce qui aurait empêché deux expulsions. Des éléments qui risquent de faire grand bruit.