Premier League

Crystal Palace va claquer 57 M€ pour Jorgen Strand Larsen

Par Jordan Pardon
1 min.
Jørgen Strand Larsen @Maxppp

Jorgen Strand Larsen a la cote en Angleterre. Cet été, la presse britannique évoquait déjà des offres faramineuses de Newcastle pour Jorgen Strand Larsen, dont l’une d’elles aurait même atteint 70 M€. C’est finalement Nick Woltemade qui avait rejoint les Magpies pour remplacer Alexander Isak, parti à Liverpool. Six mois plus tard, Larsen se retrouve dans une situation pénible chez le dernier de Premier League, Wolverhampton.

L’attaquant de 25 ans n’a marqué qu’un seul but en 21 matchs de championnat, mais ses qualités n’ont pas disparu du jour au lendemain. Ce n’est donc pas un hasard si Crystal Palace est aujourd’hui sur le point de s’offrir le Norvégien pour un montant proche… de 57 M€. Un accord serait sur le point d’être trouvé d’après The Athletic, à l’heure où l’avenir de Jean-Philippe Mateta reste incertain.

Pub. le - MAJ le
