PSG : Nasser Al-Khelaïfi a fait son choix entre le Ballon d’Or et le match face à l’OL

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, sera présent ce lundi soir au Parc des Princes pour soutenir son équipe lors du choc de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais. Le dirigeant qatari assistera à cette affiche du championnat, alors que les Parisiens tenteront de décrocher un nouveau succès devant leur public.

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Le Paris Saint-Germain sera également représenté lors de la cérémonie du Ballon d’Or, organisée ce lundi soir à Londres. Ousmane Dembélé, sacré en 2025, portera les couleurs du club de la capitale en tant que tenant du titre. Le président parisien ne sera donc pas présent à la cérémonie, privilégiant le rendez-vous face à l’OL.