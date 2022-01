Liga : Rafa Mir offre les trois points à Séville contre Getafe

La 20e journée de la Liga se poursuivait ce dimanche avec le Séville FC, qui accueillait Getafe à Sanchez-Pizjuan. Il s'agissait de la deuxième échéance du championnat espagnol du jour. Les hommes de Julen Lopetegui devaient imiter le Real Madrid, vainqueur à domicile face à Valence samedi soir (4-1), pour éviter de perdre du terrain sur le leader merengue. Les Azulones n'avaient que deux points d'avance sur le premier relégable, Alavés, avant le match et sont dans l'urgence de grapiller des points pour se rassurer dans la course au maintien.

Dans une rencontre largement dominée par les Blanquirrojos, l'attaquant espagnol Rafa Mir concrétisait les offensives andalouses à la 22e minute : sur un beau débordement de Lucas Ocampos, l'Argentin centrait pour le numéro 12 dans la surface de but. Sa «madjer» au premier poteau trompe un Marko Dmitrovic approximatif (22e). Un succès sur la plus petite des marges qui permet aux coéquipiers de Jules Koundé d'enregistrer leur septième match sans défaite de suite toutes compétitions confondues et de rester au contact du Real, tandis que Getafe reste 16e et concède sa première défaite de l'année civile 2022.