France - Suède : les compositions officielles

Ce mardi, les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent. On a le droit à un sacré duel entre la France et la Suède. Les Tricolores s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne en défense. Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot composent l’entrejeu. En pointe, Kylian Mbappé est accompagné par Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Blågult s’articulent dans un 3-4-3 avec Jacob Widell Zetterström dans les cages derrière Gustav Lagerbielke, Victor Lindelöf et Gabriel Gundmundsson. Le milieu de terrain est assuré par Lucas Bergvall et Yasin Ayari tandis que les couloirs sont animés par Elliot Stroud et Daniel Svensson. Devant, Viktor Gyökeres est en pointe avec Alexander Isak et Anthony Elanga sur les ailes.

Les compositions

France :

Suède :

Mercredi 1er juillet

Mexique - Équateur (3h) sur beIN Sport 1

Angleterre - République Démocratique du Congo (18h) sur beIN Sport 1 et M6

Belgique - Sénégal (22h) sur beIN Sport 1

Jeudi 2 juillet