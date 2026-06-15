Coupe du Monde 2026 : la Tunisie s’acharne violemment sur Sabri Lamouchi et les coupables du fiasco suédois

Dans la nuit, la Tunisie a fait son entrée en lice lors de la Coupe du Monde 2026. Opposés à la Suède lors de la première journée dans le groupe F, les Aigles de Carthage comptaient partir du bon pied dans ce tournoi. Mais ils n’arrivaient pas avec le plein de confiance, eux qui restaient sur deux défaites lors des deux derniers matches amicaux. La première face à l’Autriche (1-0). La seconde, plus lourde, face à la Belgique (5-0). Il faut en ajouter une troisième, cette fois-ci lors du Mondial, face à des Scandinaves qui ont tout simplement déroulé. Menés par Viktor Gyökeres et Alexander Isak, les Suédois n’ont fait qu’une bouchée de la Tunisie, qui s’est lourdement inclinée sur le score de 5 à 1. Après la rencontre, le sélectionneur national, Sabri Lamouchi n’a pas mâché ses mots sur beIN Sports.

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«La qualité individuelle a fait la différence. Nous avons commis des erreurs individuelles que les Suédois ont su exploiter pour marquer. Nous sommes revenus au score et avons réduit l’écart juste avant la mi-temps (2-1), puis nous avons bien entamé la seconde période sans pour autant concrétiser notre domination. Nous avons payé cher ces erreurs individuelles. En Coupe du Monde, rien ne pardonne. Il faudra réduire les erreurs et pallier nos lacunes tactiques. Il nous faut une meilleure cohésion entre les trois lignes, et c’est ce qui nous a fait défaut aujourd’hui. La Suède a été supérieure.» Le sélectionneur tunisien devra aussi revoir sa copie, lui dont la composition et les choix tactiques ont frustré les supporters, dont certains réclament déjà son départ sur les réseaux sociaux. L’un d’eux a écrit : «j’espère que Lamouchi a déjà reçu un coup de fil pour lui annoncer son licenciement.» Un avis partagé par des journalistes de Mosaïque FM qui ont réclamé le départ du coach et de ceux qui l’ont nommé à la tête de la sélection.

Les Aigles de Carthages ont été plumés

De son côté, la presse n’a pas épargné l’équipe nationale. «La Tunisie lourdement battue par la Suède», lance Mosaïque FM. De son côté, Kawarji a écrit : «la Tunisie tombe de très haut face à la Suède pour son entrée en lice (…) La Tunisie a totalement raté ce matin ses débuts dans la Coupe du Monde 2026. Opposés à la Suède ce lundi au stade de Monterrey dans le cadre de la première journée du groupe F, les Aigles de Carthage se sont inclinés lourdement sur le score de 5-1, compromettant déjà leurs chances dans la compétition (…) Les erreurs défensives ont coûté cher aux hommes de la Tunisie en seconde période (…) La Tunisie devra impérativement réagir lors de sa prochaine sortie face au Japon.»

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Gnet news est aussi déçu. «Les Vikings ont mangé de l’Aigle. La sélection tunisienne de football a concédé une lourde défaite au terme de son premier match au Mondial 2026 face à la Suède (5-1). La pire performance de la Tunisie lors d’un premier match en Coupe du Monde. Rapidement menés au score par Ayari, les joueurs de Lamouchi ont encaissé le but du break par Isak. L’espoir est venu d’une tête croisée de Rekik juste avant la pause. À la reprise, les Tunisiens se sont montrés plus volontaires sans jamais se montrer dangereux. Les ailes des Aigles ont été définitivement coupées suite à une bourde monumentale de Sekhiri qui s’est fait subtiliser le ballon par Isak. Ce dernier a servi Gyökeres qui a battu Chamakh.»

Lamouchi et sa défense se font tailler

Le média poursuit : «c’est fini ? Pas encore. Suite à un double changement et l’introduction de Gharbi et Chaouat, la défense a encore pris l’eau et encaissé un quatrième but, puis un cinquième par Ayari. Encore lui. La Belgique n’était pas un accident. Et maintenant, il faudra affronter le Japon.» Afrik-Foot conclut ce festival de tacles : «les Aigles de Carthage se sabordent et se font humilier d’entrée à la Coupe du Monde 2026… Face à la Suède, les faiblesses (défensives) des Aigles de Carthage sont apparues au grand jour. Ils ont peiné à contenir Gyökeres et Isak, ont fait preuve de désorganisation à plusieurs reprises lors des transitions défensives et ont commis des erreurs souvent fatales. »

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AF ajoute : «malgré quelques difficultés posées aux Suédois, la Tunisie a confirmé l’impression, déjà présente avant la Coupe du Monde, qu’elle abordait la compétition comme l’équipe la plus faible du groupe F. Sa réaction après avoir été menée 2-0 est une preuve de caractère, mais ses problèmes défensifs suscitent une vive inquiétude pour la suite du tournoi.» Si Hannibal Mejbri est l’un des rares joueurs à tirer son épingle du jeu, les Aigles de Carthage ont globalement été décevants. Sabri Lamouchi est considéré comme l’un des coupables de la défaite avec ses défenseurs ou encore son gardien qui a eu la note de 3 de la part d’AF. Le média a dit de lui : «il a failli sur les 2 premiers buts de la Suède. Une sortie mal assurée sur le premier, une grossière faute de main sur le deuxième.» Le coach va devoir trouver rapidement des solutions dimanche prochain face au Japon pour éviter un nouveau fiasco.