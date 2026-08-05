Amical : le PSG manque sa rentrée et s’incline 3-0 face à Majorque

Après des vacances bien méritées, le PSG disputait son tout premier match de préparation estivale ce mercredi soir. Toujours privé d’une grande partie de ses cadres, Luis Enrique prépare déjà la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, programmée le mercredi 12 août, avant un autre match amical contre Manchester United ce samedi. Pour cette première sortie, le technicien espagnol s’est appuyé sur un effectif très jeune. Devant Safonov, la défense était composée de Boly, Zabarnyi, Koukaba et Lucea, tandis que Lucas Beraldo évoluait au milieu de terrain, un positionnement amené à se répéter cette saison. Beraldo était accompagné de Mayulu, capitaine, et de Dro au cœur du jeu. En attaque, Mbaye, Kvaratskhelia et Ndjantou formaient le trio offensif.

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En face, Majorque abordait cette rencontre en confiance après deux succès consécutifs en match amical. Dès l’entame, le PSG a rapidement mis le pied sur le cuir, les Parisiens ont déjà affiché certains principes de jeu de Luis Enrique. Sans ballon, les champions d’Europe évoluaient avec une défense à quatre, tandis qu’en phase de possession, le système se transformait en 3-4-3 avec Boly très haut sur son couloir droit pour apporter de la largeur. Malgré cette domination territoriale, ce sont pourtant les locaux qui ont trouvé la faille en premier. À la 21e minute, Luvombo a ouvert le score pour Majorque, avant que les Espagnols ne réalisent le break quelques minutes plus tard après une grosse erreur d’Ilia Zabarnyi, exploitée par Virgili.

Les jeunes Parisiens bien trop timides

Le PSG est donc rentré aux vestiaires avec deux buts de retard au terme d’une première période compliquée, notamment pour Zabarnyi, attendu comme un élément d’expérience dans une défense parisienne très jeune et inexpérimentée. À la pause, Luis Enrique n’a effectué qu’un seul changement en remplaçant son gardien de but et en offrant des minutes à Lucas Chevalier. Malgré cet ajustement, le PSG n’a pas réussi à changer ses intentions ni à inverser la tendance, concédant même un troisième but au retour des vestiaires. Sur un corner parfaitement frappé par Sala, Raillo s’est imposé dans les airs pour tromper la vigilance parisienne. Lucas Chevalier n’a rien pu faire sur cette action (3-0, 51e). Malgré quatre changements effectués par Majorque à la pause, les locaux ont affiché davantage d’envie et d’intensité. Ensuite, Luis Enrique a effectué trois changements avec Pacho, Ayari ou encore Bourdin.

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Après avoir signé son premier contrat professionnel en juillet dernier, le jeune Ayari Adam a réalisé une très bonne entrée en jeu, en apportant davantage de dynamisme au secteur offensif parisien. À la 70e minute, il a tenté sa chance, mais sa frappe a finalement été repoussée par la défense adverse. Il s’agissait probablement de la meilleure occasion parisienne dans cette rencontre. Malgré quelques nouveaux changements en fin de rencontre, avec notamment les entrées de Meïté et Fanné-Dramé à la 82e minute, le PSG n’aura jamais réussi à réagir et a terminé cette première sortie de préparation sans inscrire le moindre but. Une première sortie manquée pour Paris, qui devra rapidement monter en puissance avant d’affronter Aston Villa.