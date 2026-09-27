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Le Real Madrid ne voulait pas que Kylian Mbappé joue contre la Turquie

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Le staff médical du Real Madrid aurait vu d’un mauvais œil la titularisation de Kylian Mbappé face à la Turquie. Arrivé chez les Bleus avec de légères douleurs, l’attaquant français avait fait l’objet d’un appel à la prudence de la part du club madrilène, qui espérait notamment le voir ménagé pour cette rencontre. Malgré ces précautions, Mbappé a débuté la partie et s’est finalement blessé au genou après avoir inscrit l’unique but de la rencontre…

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Rentré à Madrid dès le lendemain, le capitaine de l’équipe de France a passé de nouveaux examens afin de déterminer la gravité de sa lésion tendineuse. Les premières informations relayées en Espagne se veulent toutefois rassurantes concernant son état. José Mourinho, également inquiet pour le Français, aurait rapidement pris contact avec lui après sa blessure. De son côté, le Real Madrid reste particulièrement attentif, Mbappé ayant déjà connu des problèmes à ce même genou gauche en début d’année 2026 selon L’Equipe.

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