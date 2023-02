Serie A : le Torino évite le drame contre la Cremonese

Suite et fin de la 23ème journée de Serie A ce lundi soir avec le déplacement de la Cremonese, toujours en quête de son premier succès de la saison en championnat, au stade Olimpico Grande Torino pour défier le Torino qui continue de se battre pour cette fameuse 7ème place synonyme de possible qualification en Ligue Europa Conférence. Alors que les Granata maîtrisaient son sujet en première période avec une belle ouverture du score d’Antonio Sanabria sur penalty (41e), ils n’ont pas réussi à se mettre à l’abri et les Grigiorossi en ont profité pour égaliser dans le sillage de Frank Tsadjout (54e).

Classement # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 9 Torino 31 23 8 7 8 24 25 -1 20 Cremonese 9 23 0 9 14 17 42 -25

Les joueurs de Davide Ballardini ont même réussi à prendre les devants grâce à une grosse frappe de Emanuele Valeri (74e), mais le latéral ivoirien Wilfried Singo a répondu immédiatement pour maintenir l’espoir côté piémontais (78e). Match nul final avec beaucoup de regrets turinois (2-2). Au classement, le Torino laisse échapper une chance de reprendre la 7ème place et chute donc à la 9ème position. La Cremonese reste bon dernier du championnat. Lors de la prochaine journée, le Torino affrontera son rival turinois au cours d’un Derby della Mole alléchant mardi soir, tandis que la Cremonese accueillera le même jour l’AS Roma pour la 24ème journée du championnat italien.

