PSG : Achraf Hakimi suspendu pour le Classique

Par Josué Cassé
Achraf Hakimi, avec le maillot du PSG. @Maxppp
Strasbourg 1-2 PSG

De retour de la CAN, Achraf Hakimi traverse une période assez chaotique. Après avoir échoué avec le Maroc en finale de sa compétition, le piston parisien ne semble pas au mieux de sa forme. Ce dimanche soir, lors du déplacement à Strasbourg, il a même vu rouge après une semelle sur le haut du pied gauche de Joaquin Panichelli.

Après avoir consulté les images, Éric Wattellier a logiquement donné un carton rouge direct. Hakimi sera donc automatiquement suspendu pour le prochain match des Parisiens, la réception de l’OM pour le Classique au Parc des Princes, dimanche prochain (20h45).

