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Officiel Ligue 1

Lens officialise un nouveau départ

Par Sasha Nahon
1 min.
Le RC Lens annonce un nouveau départ en ce début de mercato. @Maxppp

Le RC Lens poursuit son dégraissage estival avec le départ de Fodé Sylla. Le milieu de terrain de 20 ans s’est engagé en faveur du FC Sion, en Suisse, dans le cadre d’un transfert définitif. Le club valaisan a officialisé la signature du Français jusqu’en juin 2031. Formé à La Gaillette, Sylla quitte les Sang et Or après avoir découvert l’équipe première la saison dernière, sous les ordres de Pierre Sage.

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Habitué du groupe professionnel en 2025-2026, Fodé Sylla avait également participé au beau parcours des Lensois en Youth League lors de la saison 2023-2024. International français chez les jeunes, des U16 aux U20, le milieu espère désormais franchir un nouveau cap en Suisse. « Rejoindre le FC Sion est une très belle opportunité pour moi. J’arrive avec beaucoup d’envie et l’ambition de continuer à progresser tout en aidant l’équipe à atteindre ses objectifs », a déclaré le joueur, impatient de découvrir son nouveau public au stade de Tourbillon.

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