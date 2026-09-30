Manchester City : Pep Guardiola sort du silence

Certains disent que Pep Guardiola est parti à temps de Manchester City, après dix ans de règne. D’autres rappellent que l’ancien entraîneur espagnol des Cityzens avait prévenu publiquement qu’il demanderait des comptes à ses dirigeants si son club était reconnu coupable des 115 infractions au fair-play financier de la Premier League. Mais depuis l’annonce officielle faite hier par la Premier League, Guardiola était resté silencieux. Le Catalan a enfin brisé son silence cet après-midi, pour apporter tout son soutien aux Skyblues.

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I want every single @ManCity fan to know I am here; more than ever. I am, always have been, always will, be behind my club, my owner, my chairman, Ferran, the players, staff, Enzo and you, our unique supporters.

Let me be clear: we will get through this together.

I love you all… pic.twitter.com/jmMvwbykqv — PepTeam (@PepTeam) September 30, 2026

« Je veux que chaque supporter de Manchester City sache que je suis là, plus que jamais. Je soutiens, j’ai toujours soutenu et je soutiendrai toujours mon club, mon propriétaire, mon président, Ferran (Soriano), les joueurs, le staff, Enzo (Maresca) et vous, nos supporters exceptionnels. Que ce soit bien clair : nous allons surmonter cette épreuve ensemble. Je vous aime tous », a posté l’Espagnol sur ses réseaux sociaux.