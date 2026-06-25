CdM 2026, EdF : Dayot Upamecano se méfie d’Erling Haaland

Ce vendredi, l’équipe de France défie la Norvège pour la finale du groupe I. Avant ce choc, Dayot Upamecano s’est longuement confié dans un entretien accordé à L’Equipe. L’occasion pour le défenseur du Bayern Munich d’évoquer le cas Haaland, la star de la sélection scandinave. «Avec Haaland, il faut toujours avoir à la fois un œil sur lui, regarder où il se situe, et un œil sur le porteur du ballon, même si on n’est pas en situation d’infériorité numérique. Quand il est dans mon dos, que l’un de ses coéquipiers déborde, je sais que je vais devoir prendre deux ou trois fois l’information pour savoir où il va, comment il se positionne. On sait tous que c’est un joueur qui va très vite sur ses premiers appuis, un peu comme Kylian (Mbappé)», a tout d’abord indiqué le roc des Bleus.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «il n’a besoin que d’une petite seconde pour changer de direction. Alors, il faut toujours garder un œil sur lui. Si on ne peut pas anticiper sur sa prise de balle et l’empêcher de se saisir du ballon, il faut essayer de l’emmener vers l’extérieur. C’est un joueur qui aime le corps à corps, moi aussi. Mais parfois, il faut savoir être en gestion, l’emmener sur un côté et lui fermer l’angle de but. Sur les remises en touche de son équipe, c’est toujours mieux d’être en prise à deux sur lui. Le joueur libre de mon équipe, le plus souvent le latéral, ne doit pas être trop éloigné devant lui et moi, je dois rester juste derrière, assez proche, sans le coller pour autant. C’est compliqué de chercher à anticiper et passer devant parce qu’il est très costaud. Avec lui, il y a toujours une vraie lutte». Le combat s’annonce intense…