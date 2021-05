Ligue 2 : Toulouse revient au contact de Clermont en s'imposant dans la douleur face au Havre

Le Toulouse Football Club l'emporte 1-0 au Havre en match en retard de la 34e journée de Ligue 2. C'est le très jeune Kouadio Koné, 19 ans, qui a marqué peu avant la demi-heure de jeu sur un service d'Amine Adli (1-0, 28e). Un résultat qui n'a plus bougé ensuite, malgré la domination des locaux dans le deuxième acte et deux montants touchés.

À noter aussi l'exclusion d'Alexandre Bonnet, à la 60e minute, pour un second jaune. Le TFC reprend quatre points d'avance sur Grenoble, avec en plus un match supplémentaire à disputer face à Pau, et reste troisième. Le HAC continue sa mauvaise série et pointe à la quatorzième place du championnat de Ligue 2.