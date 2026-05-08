Real Madrid : le visage de Federico Valverde enfin dévoilé après la bagarre

Le Sud-Américain est tout sourire ce vendredi après-midi ! En effet, la première image de Federico Valverde (27 ans) depuis l’incident avec Aurélien Tchouaméni vient d’être publiée sur les réseaux sociaux de sa femme, Mina Bonino. Celle-ci a posté une photo de l’Uruguayen portant une casquette, dissimulant la blessure au front qui a nécessité des points de suture et un détour à l’hôpital comme l’annonçait Marca hier.

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Pour rappel, le milieu de terrain de la Casa Blanca avait réagi à la polémique dans un long communiqué. Il avait notamment expliqué qu’une dispute liée à la fatigue de fin de saison avait dégénéré et qu’il s’était cogné la tête sur une table, démentant les faits avec son coéquipier tricolore. Quoi qu’il en soit, le désordre à pris le dessus à Valdebebas.